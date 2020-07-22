شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحرينى يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، ضمنها أطيب تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصرى الشقيق كل الازدهار والتقدم، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وكان هنأ العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب العاهل البحرينى، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو فى جميع المجالات.