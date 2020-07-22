شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: تنفيذ 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك وفروعه بالمحافظات شن العديد من الحملات الرقابية خلال الفترة من 11 الي 16 يوليو الجاري حيث تم تنفيذ عدد 47 حملة بمحافظات "الاسكندرية، الدقهلية، البحيرة ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، اسيوط ، الشرقية" أسفرت عن تحرير 274 محضر ، وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

صرح الدكتور احمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 11-16 من الشهر الجاري قد أسفرت فى مجال قطع غيار واكسسوارات ومراكز الخدمة والصيانة للسيارات.



- استهدفت حملات الجهاز محلات قطع غيار السيارات ومراكز الخدمة والصيانة وقد أسفرت عن تحرير (49 ) محضر مخالفات متنوعه ما بين حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر او عرض سلع منتهية الصلاحية او عدم الإعلان عن الاسعار او عدم وجود التراخيص لمراكز خدمة السيارات ، وحيازة سلع للبيع مجهولة المصدر وعدم تقديم الفواتير الدالة على مصدرها بعدد ( 2927 ) قطعة غيار واصناف متنوعة تيل فرامل خلفى وأمامي ، فلاتر هواء وبنزين ، ديبرياج ، ملمع ومنظف موتور وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة، كما تم ضبط مصنعين لتعبئة زيوت السيارات بالشرقية بدون ترخيص والتحفظ على " 12 "طن زيت و( 394 ) لتر زيت سيارات مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة.

في ضوء الاجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري .

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وفي مجال المنتجات الغذائية واللحوم ففى القليوبية والمنيا تم ضبط مصنعين للأيس كريم بدون ترخيص وضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها اى بيانات وتم التحفظ على ( 38210 ) كجم منتجات غذائية تامه الصنع ومواد التصنيع ( 1720 ) عبوة ايس كريم وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة، كما تم .ضبط سيارة نقل بحمولة ( ٧ طن ) عبارة عن ٥ طن فول و ( ٢ طن ) أرز وبالفحص الظاهري من قِبل إدارة تفتيش الأغذية وجد بها (سوس) ومشكوك فى صلاحيته للاستهلاك الأدمي بدون فواتير حيث تم التحفظ على حمولة السيارة بالكامل واصطحاب قائدها وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة، كما تم ضبط " ٢٥٠٠ لتر " لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الأدمي بحمولة سيارتين نقل حيث وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة ، كما تم ضبط منشاة بدون ترخيص والتحفظ على منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها اى بيانات بالقليوبية بعدد ( 12610 ) قطعه متنوعه " لبان ، شكولاتة ، مصاصة ، عصير ، فوار ، ايس كريم وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة .



وفي مجال الإعلان عن الأسعار :تم تحرير عدد 64 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط ،وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن فقد تم تحرير عدد 28 محضر وتم الاحالة الي النيابة العامة لاتخاذ شئونها.، وفى سوهاج ضبط 35000 متر سلك كهرباء 45 لفه سلك " 60 "علبه مفتاح اوفر لود مجهول المصدر وبدون فواتير تفيد بلد المنشاة وتحرر محضر بالواقعة والاحالة للنيابة.



وفى مجال الاعلانات المضللة ففى الاسكندرية تم ضبط عدد من مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة او مجال السيارات بالإعلان عن ماركات دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة التجارية ، وفى بورسعيد ضبط صاحب محل لزيوت السيارات لقيامة بوضع لافته مدون عليها موزع معتمد للزيوت ماركات "بترومين – شيلد " بدون أوراق دالة على ذلك ، وفى المنيا تم ضبط محل بيع قطع غيار السيارات يعلن عن كونه وكيل لإحدى الشركات الكبرى ولا يحمل سند لتلك الوكالة، وفى بورسعيد تم ضبط منشأة تقوم بتضليل المستهلك والغش التجاري لحيازته ماكينات تغليف ومكواة لأكياس بلاستيكية مطبوع عليها لوجو لأشهر الماركات العالمية لقطع غيار السيارات والعديد من رولات أستيكرات لماركات مشهورة أيضا معدة لتغليف قطع غيار مجهولة المصدر وتم ضبط الماكينة ورولات الأستيكرات ، وفى الفيوم تم ضبط احد مصانع الملابس غير مرخص ولم يقم باستخراج ترخيص الرقابة الصناعية و يقلد علامة تجارية لاحد الشركات التجارية الكبرى ويقوم بإنتاج كمامات قماشية وتم ضبطها عدد 525 كمامة وتم احالة الواقعة للنيابة العامة

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني فى

شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعى.