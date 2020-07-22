شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتج أغنية بعنوان "جنود الرحمة" لدور أطباء مصر فى التصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىة، علم غنائى عن ملائكة الرحمة الأطقم الطبية بوزارة الصحة لدورهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضحيات من أجل وطنهم مصر حيث قدمت الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم أغنية" جنود الرحمة".
وأوضحت الوزارة أنه فى ضوء حرص الوزارة على الأنشطة لبناء الإنسان المصرى وجدانيا ومهاريا وثقافيا وفنيا وتسليط الضوء على الأحداث الجارية وافقت اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة على انتاج عمل غنائى عن جنود الرحمة بوزارة الصحة.
وأشرف على تنفيذ الأغنية الدكتورة أيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة ومن انتاج الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة وأخراج عاطف العجمى مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة، حيث أهدت التربية والتعليم الأغنية لوزارة الصحة لما قامت به من مجهود فى التصدى لفيروس كوورنا المستجد.
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