شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاق مع البنك الدولي لتمويل الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

Advertisements

ويهدف البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلاً عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.