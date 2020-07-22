"التطوير العقاري": الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية يؤمِّن الجبهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحفاظ على الأمن القومي المصري، ورؤيته الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تعكف الحكومة على تنفيذها منذ نحو 6 سنوات؛ هي فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بكامل أعضائها يعلنون ثقتهم ودعمهم الكامل لكل القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مكانة عالمية لمصر وتدعيم دورها الرائد في حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وأضاف شكري أن المصريين يشعرون بالفخر والكرامة في ظل قيادة سياسية حكيمة لا تدخر جهدًا للدفاع عن وطننا مصر، واعتماد هذه القيادة على الحكمة في اتخاذ قراراتها لحماية أمن وسيادة مصر؛ بما يعزز مكانتها الدولية.

Advertisements

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري بأن مصر بكل أطيافها حكومة وشعبًا تدعم الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي؛ للحفاظ على الأمن القومي لمصر وتحقيق نهضة شاملة في كل القطاعات، وذلك عبر تدشين حزمة من المشروعات القومية الضخمة؛ وفي مقدمتها الشبكة القومية للطرق ومدن الجيل الرابع، وإصدار حزمة من القوانين التي تدعم سيادة الدولة المصرية.

وأشار شكري إلى أن موقف مصر مما يحدث في ليبيا يأتي ضمن رؤية استراتيجية قوية للحفاظ على الأمن القومي المصري وضمان سلامة الحدود الخارجية لمصر من كل الجوانب؛ للحفاظ على التنمية التي تنفذها الدولة داخل حدودها وسلامة شعبها وسيادة مصر.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية يحقق الوحدة الداخلية بين كل أطياف الشعب ويؤمن الجبهة الداخلية للدولة، كما يعزز قراراتها وقدرتها على مواجهة التحديات في اللحظات الحاسمة كالتي تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات خارجية تفرضها عليها المرحلة الحالية، وذلك بالتعاون بين القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة.