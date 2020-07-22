"الكهرباء": 424 مليون جنيه لربط محطة محولات النهضة بمحطتي العبور وهليوبوليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الأربعاء، مع شركة إنرجيا للطاقة والتليكوم سيليوشنز وشركة إنرجيا للطاقة "السويدي"، عقد لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE لربط محطة محولات النهضة بمحطتي محولات العبور وهليوبوليس بمنطقة كهرباء القاهرة.

وقال "مشالي"، في تصريحات صحفية، إن العقد يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE قطاع 1× 2000 مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتها وذلك لربط محطة محولات النهضة بمحطتي محولات العبور وهليوبوليس بنظام تسليم المفتاح على النحو التالي:

المسار الأول: العبور/ النهضة بطول (6 كم) مزدوج الدائرة.

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المسار الثاني: هليوبوليس / العبور بطول (6 كم) مزدوج الدائرة

وأضافت، أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالي 424 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 9 أشهر من تاريخ أمر الإسناد بتاريخ 12/7/2020.

وبحسب بيان، تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.