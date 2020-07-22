محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1234) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المثلجات (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2,026 طن سلع غذائية " شيكولاته – مكسبات طعم ورائحة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1,066 طن سلع غذائية "زيتون-خضروات – زيت زيتون – ملح طعام") غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها إحباط ترويج 3 أطنان سلع فاسدة.. ضبط 1000 قضية تموينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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