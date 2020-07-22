ضبط مدير صيدلية بحوزته 10 ألف قرص أدوية محظورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن صيدلية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (10 آلاف قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر – الضغط – العظام – القلب" مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا (1496) عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة – كحول") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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