النيابة تحقق في مصرع 4 عمال صرف صحي داخل "بئر" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع 4 عمال وإصابة آخر، خلال تنظيف بئر صرف صحي، بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن أحد الضحايا خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملائه انقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التي تعاقد معها مسئولي جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحي، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع.
انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
تم انتشال جثث العمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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