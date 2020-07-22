"التموين": ضبط طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري، القبض على المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية لحيازته (1,066) طن مواد غذائية فاسدة .

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث التموين حول حيازة المدير المسئول عن مصنع بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث شرق المدينة لمواد غذائية فاسدة وبيعها محققا مكاسب مالية غير مشروعة .

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تفتيش المصنع وضبط 1,066 طن سلع غذائية "زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وتم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق .