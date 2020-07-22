أخبار مصر | أول تعليق من البرلمان على هجوم بئر العبد.. ورسالة مهمة للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من البرلمان على هجوم بئر العبد.. ورسالة مهمة للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن نجاح أبطال قواتنا المُسلحة في إحباط هجوم عناصر قوى الشر والظلام والإرهاب يجعلنا جميعا نشعر بالأمان والاطمئنان على أمن مصر، مُشيدًا ببسالة صقور قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.

ووجه "حسب الله" في بيان له أصدره، اليوم الأربعاء، التحية للقوات المسلحة وذلك بعد نجاح البواسل والأبطال من قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي الحازم والحاسم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، مؤكدًا أننا نقف دائما وأبدًا صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب.

ونعى المتحدث بإسم مجلس النواب، شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

واضاف "الرفاعي" قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل (18) فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد (4) عربة منهم (3) عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد (2) من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وشدد الرفاعي على أن "القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريان هاجموا معسكرا للجيش بقرية رابعة ببئر العبد، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية وأضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عددًا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.