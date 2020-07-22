أخبار مصر | برلماني يناشد الحكومة بدراسة أوضاع أصحاب المهن المتضررة من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يناشد الحكومة بدراسة أوضاع أصحاب المهن المتضررة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد جون طلعت، عضو مجلس النواب، أنه يوجد بعض من أصحاب المِهن والفئات يعيشون معاناة كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولم يستطيعوا حتي الأن التعايش مع أوضاع كورونا، مناشدًا المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أوضاع كل الفئات وأصحاب المِهن التي لم تتعايش مع الوضع حتى الآن، ومحاولة الوصول إلى رؤى وحلول وسط من أجل عودتهم لأنشطتهم، خاصة أن الخسائر تتزايد، والتداعيات السلبية على أسرهم تزداد سوءًا يوما بعد يوم، خاصة أن بعض المهن متوقفة منذ فبراير الماضي، دون أى موارد مالية لهم حتى تاريخه.
وأكد "طلعت" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن الجهود التي تُبذل من الدولة المصرية سواء ما كانت تتم على مستوى المواجهة أو إطارات التعايش محل تقدير من الجميع وتستهدف صحة وسلامة المواطن في المقام الأول، ومن ثم أصحاب هذه المهن والفئات في حاجة للتدخل والحسم والاستماع لهم، من أجل وضع رؤي لحل إشكالياتهم خاصة أو الأوضاع المالية لهم ولأسرهم سيئة للغاية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه كمثال من هؤلاء الفئات وأصحاب المهن، هم منظومة الكهرباء والفراشة، والعاملين بها، الذين يصل أعدادهم بحسب تقديرات غير رسمية لـ 5مليون مواطن شامل أسرهم، وجميع أوضاعهم متوقفة مع قرار منع التجمعات، مشيرا إلى أنه تلقي العديد من الشكاوي من جانبهم ولديهم إرادة للعمل وفق ما تراه الحكومة من أجل سد احتياجاتهم واحتياج أسرهم.
وأوضح طلعت، أن أوضاع الإصابات من كورونا تتحسن مع الوقت بفضل الجهود والوعي الذي يتم، وهو إطار يشجع أن يتم النظر لكل أوضاع أصحاب المهن التى لم تعود للعمل حتى الآن، ويكون ذلك بنفس التدابير، مثلما تم في قطاع المقاهي والمحال العامة. قائلا:" المهن التى لم تعود في تعايش كورونا في حاجة لنظرة من الحكومة".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
قال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.