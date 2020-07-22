أخبار مصر | برلماني يناشد الحكومة بدراسة أوضاع أصحاب المهن المتضررة من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يناشد الحكومة بدراسة أوضاع أصحاب المهن المتضررة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جون طلعت، عضو مجلس النواب، أنه يوجد بعض من أصحاب المِهن والفئات يعيشون معاناة كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولم يستطيعوا حتي الأن التعايش مع أوضاع كورونا، مناشدًا المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أوضاع كل الفئات وأصحاب المِهن التي لم تتعايش مع الوضع حتى الآن، ومحاولة الوصول إلى رؤى وحلول وسط من أجل عودتهم لأنشطتهم، خاصة أن الخسائر تتزايد، والتداعيات السلبية على أسرهم تزداد سوءًا يوما بعد يوم، خاصة أن بعض المهن متوقفة منذ فبراير الماضي، دون أى موارد مالية لهم حتى تاريخه.

وأكد "طلعت" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن الجهود التي تُبذل من الدولة المصرية سواء ما كانت تتم على مستوى المواجهة أو إطارات التعايش محل تقدير من الجميع وتستهدف صحة وسلامة المواطن في المقام الأول، ومن ثم أصحاب هذه المهن والفئات في حاجة للتدخل والحسم والاستماع لهم، من أجل وضع رؤي لحل إشكالياتهم خاصة أو الأوضاع المالية لهم ولأسرهم سيئة للغاية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه كمثال من هؤلاء الفئات وأصحاب المهن، هم منظومة الكهرباء والفراشة، والعاملين بها، الذين يصل أعدادهم بحسب تقديرات غير رسمية لـ 5مليون مواطن شامل أسرهم، وجميع أوضاعهم متوقفة مع قرار منع التجمعات، مشيرا إلى أنه تلقي العديد من الشكاوي من جانبهم ولديهم إرادة للعمل وفق ما تراه الحكومة من أجل سد احتياجاتهم واحتياج أسرهم.

وأوضح طلعت، أن أوضاع الإصابات من كورونا تتحسن مع الوقت بفضل الجهود والوعي الذي يتم، وهو إطار يشجع أن يتم النظر لكل أوضاع أصحاب المهن التى لم تعود للعمل حتى الآن، ويكون ذلك بنفس التدابير، مثلما تم في قطاع المقاهي والمحال العامة. قائلا:" المهن التى لم تعود في تعايش كورونا في حاجة لنظرة من الحكومة".

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