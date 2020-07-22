أخبار مصر | عصام فرج أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام' تسييرًا للأعمال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عصام فرج أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام' تسييرًا للأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عصام فرج أمينًا عامًا؛ حيث كان أمين عام المجلس السابق، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في أغسطس 2019، وذلك تسييرًا للأعمال، لحين تشكيل الجهاز المالي والإداري للمجلس، واختيار أمين عام جديد.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، إن المجلس سيعيد تشكيل الهيكل المالي والإداري، مؤكدًا أنه تم التجديد للمستشار القانوني أيضًا تسييرًا للأعمال، والمكتب الفني، والجهاز المالي والإداري للمجلس.

وفي السطور التالية، تعرف على عصام فرج الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

حاصل على ماجستير من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1988 بتقدير ممتاز.

- حاصل على دكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1996 بمرتبة الشرف الأولى.

عمل مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للصحافة منذ إنشائه عام 1981.

- عمل أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة منذ عام 1990.

- يعمل وكيلًا للهيئة الوطنية للصحافة.

- يعمل أستاذًا بأقسام الصحافة والإعلام بعدد من الجامعات المصرية المختلفة.

- يعمل عضوًا بشعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة.

- يعمل عضوًا بلجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

- يعمل عضوًا بلجنة الثقافة والإعلام بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

Advertisements

- له عدة أبحاث ومؤلفات في الإعلام.

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".