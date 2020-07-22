أخبار مصر | عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، خبرًا صادمًا لمصر والسودان، بشأن سد النهضة، الذي لازالت مفاوضاته متعثرة، نتيجة تعنت أديس أبابا.

وهنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان السد الإثيوبى.

وقال: "تهانينا.. سابقًا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة النيل لنا".

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أمس، اتفاق مصري سوداني إثيوبي، على استمرار المناقشات الفنية حول ملء السد، برعاية الاتحاد الأفريقي، حتى التوصل إلى اتفاق شامل.. ولمشاهدة المرحلة الأولى من عملية الملء، يُرجى الضغط هنا