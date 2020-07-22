أخبار مصر | القبض على الجناة المتورطين بدهس مصري في الكويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على الجناة المتورطين بدهس مصري في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث دولة الكويت، القبض على الجناه الذين قتلوا مصريا دهسا، أثناء محاولته لامتناعهم عن السرقة بالمزرعة التي كان يعمل بها.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بالقبض علي الجناة الذين قاموا بدهس المواطن المصري عادل حلمى المتوفى فى حادث الوفرة بدولة الكويت، وذلك خلال قيامه بملاحقتهم وهم يسرقون حديداً من المزرعة التي يعمل بها، ورفض أن يرى السرقة بعينيه ويسكت، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، وفارق الحياة قبل أن يصل إلي المستشفي.

وقد استطاع رجال مباحث الأحمدي من ضبط الجناة وهم وافدين من الجنسية البنغالية يعملون في بلدية الكويت بعدما اعترفوا بارتكاب جريمة الدهس، وعلى حسب زعمهم فإنهم لم يكونوا يتعمدون قتله وإنما قاموا بدهسه بالخطأ وذلك خلال قيامه بملاحقتهم عقب قيامهم بسرقة حديد. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالى مستحقات القتيل ، والذي أكد كفيلة عمر شرار العازمى تعهد بصرف راتب المتوفى حتى تكبر ابنته البالغة من العمر الآن 3 أشهر . وكان الفقيد يعمل فى مزرعة "العازمي" منذ 6 سنوات، وهو وحيد والدته، ويصرف على زوجته واثنين من إخوته بعد وفاة والده، ولديه طفلة لم يرها، حيث سافر العام الماضي وتزوج وجلس فى بلده مدة شهر واحد، وعاد إلى الكويت. Advertisements عبر 7 رحلات طيران .. عودة 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم تعبر مطار الكويت الدولي 18 رحلات طيران تحمل علي متنها 3510 راكبا إلي مطارات 8 دول : مصر ، والإمارات ، وباكستان، ولبنان، والسودان وبنجلاديس، والهند، ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأربعاء ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1160 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران العربية – مصر 1155 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145عاملا ، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 545 قيام من مطار الكويت 14:25 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي أير كايرو رحلة رقم 2406 قيام من الكويت 22:15 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.