أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع مستحقات قتيل و5 مصابين مصريين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع مستحقات قتيل و5 مصابين مصريين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالكويت، بسرعة متابعة مستحقات المصري الذي لقى مصرعه في حادث.

وشدد "سعفان" في بيان صحفي، بمتابعة مستحقات السائق المصري الذي لقي حتفه في حادث انقلاب باص، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجري حاليا، إنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء، فضلا عن زيارة المصابين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث المحجوزين بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية من الفريق الطبى المعالج متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، كشف عن أن المتوفي يدعى أحمد ربيع، والمصابين حنفي هلال، وجمعه عايد، وعبد الرحمن دواود، وهاني فتحي، وأحمد عبدالبصير، وجاري المتابعة مع جهة العمل ومع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.

ولفت الملحق العمالي إلي أن السائق المصري لقي حتفه، وأصيب خمسة آخرون جراء انقلاب باص على طريق الدائري الثامن، مقابل منطقة الوفرة بالكويت، مشيرا إلي أن القضية سجلت انقلاب ووفاة وإصابة وأحيلت إلى التحقيق.

عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

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تعبر مطار الكويت الدولي 18 رحلات طيران تحمل علي متنها 3510 راكبا إلي مطارات 8 دول : مصر ، والإمارات ، وباكستان، ولبنان، والسودان وبنجلاديس، والهند، ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأربعاء ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1160 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران العربية – مصر 1155 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145عاملا ، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 545 قيام من مطار الكويت 14:25 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي أير كايرو رحلة رقم 2406 قيام من الكويت 22:15 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.