أخبار مصر | إستمرار تدريبات "مودة" التفاعلية عبر الإنترنت للمتزوجين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إستمرار تدريبات "مودة" التفاعلية عبر الإنترنت للمتزوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في تقديم تدريبية التفاعلي للمتزوجين حديثا ومن هم في مرحلة الخطوبة عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتعد هذه التجربة هي المرة الأولى التي يحضر فيها المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة" وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر القادمين.

ينقسم التدريب إلي جلستين:

• الجلسة الأولى:

تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.

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• الجلسة الثانية:

تتناول أهم الجوانب الصحية في الحياة الأسرية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.

ويذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا مع فريق عمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لمتابعة العمل بالمشروع وخصوصا متابعة التفاعل مع متابعي منصة مودة في ظل ارتفاع استخدام المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.