أخبار مصر | جولة وورشة تصوير لـ "ذوي البصيرة" في قصر البارون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة وورشة تصوير لـ "ذوي البصيرة" في قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة رشا كمال مدير عام، إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، إن الإدارة قامت بتنظيم جولة لذوي البصيرة في قصر البارون والتي تعد الأولى من نوعها.

وأشارت إلى أن الجولة ضمت عدد من الشباب "من ذوي البصيرة" بالتعاون مع جمعية عين مصر، والتي تضمنت زيارة قاعات القصر ومنطقة البانوراما، كما تم تدريب الشباب على امكانية القيام بجولة ذاتية من خلال استخدام تطبيقات الموبايل التي تحول بطاقات الشرح المكتوبة إلى صوت مسموع.

وانتهت الجولة بتنفيذ ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي كان تدرب عليها الشباب من قبل؛ حيث تمكنهم تلك الورشة من التقاط الصور الفوتوغرافية من خلال التدريب على نموذج مجسم من الكاميرا والتدريب على الابعاد، والاحساس بالضوء مما يؤهله لالتقطاط عدد من الصور التي يتم طباعتها فيما بعد بارزة ليتمكن من الاحساس بما قام بتصويره .

وأضافت كمال أن الإدارة خصصت ايضا جولة للأطفال من سن ٦ سنوات وحتى ٩ سنوات، حيث اصطحب اعضاء الإدارة الاطفال في جولة داخل القصر يصاحبها شرح لتاريخ بنائه وبناء حي مصر الجديدة.

كما تم توزيع الكتيب الخاص بالأطفال والذي أصدرته الإدارة سابقا، واختتمت الجولة بتنظيم ورشة عمل للاطفال تمكنهم من تعلم صناعة مجسم فيل صغير من الصلصال يشبة الأفيال بواجهة القصر باستخدام قالب صنعته الإدارة.

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أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اتصالا هاتفيا مع السيدة مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار الاردنية حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال االتعاون لسياحة.

وذلك في ضوء حرصه على التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول العربية والاجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الاتصال استعرض الوزيران الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتبعها البلدان منذ إستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

كما تم مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به العالم وتداعيات ازمة فيروس كورونا علي كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، بالإضافة الي مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني علي أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر. كما اشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية علي عمق العلاقات بين مصر والأردن حيث انها علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم، مؤكدة علي أهمية التنسيق والتعاوني في المجال السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران علي التنسيق بين فرق العمل علي المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال السياحة.

تجدر الإشارة الي أن الدكتور خالد العناني اجري العديد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من وزراء السياحة خلال الفترة الماضية بحث خلالها التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية الوافدة اليها ومن بينهم وزراء سياحة افارقة وعرب ومن ألمانيا، أسبانيا، اليونان،البانيا، قبرص، بيلاروسيا.