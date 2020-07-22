أخبار مصر | وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد وزيرة الهجرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد السريع، وذلك في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.

وأكدت الوزيرة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والهيئة الموقرة، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم إعلان مواعيد وقواعد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها أغسطس الجاري.

وفي السياق ذاته، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه النسخة، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج تم تخصيص البريد السريع لتيسير مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري؛ نظرا لبعد مواقع التصويت في عدد من الدول عن المدن، لافتة إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الهجرة والخارجية.

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واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خطوات مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق استخدام آلية البريد السريع، والتي تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي اضغط هنا، اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع أخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.

وتابعت، أنه على الناخب طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف أخر مغلق.

وأردفت وزيرة الهجرة أنه بعد قيام الناخب بغلق المظروفين، سيقوم بإرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس، لذلك تناشد السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج بالإسراع في إنهاء كافة هذه الخطوات يوم 9 أغسطس حتى يتمكنوا من إرسال أوراقهم للبعثة الدبلوماسية قبل غلق صناديق الاقتراع.

كما لفتت مكرم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الأحد المقبل القائمة النهائية للمرشحين، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، حتى يتمكن المواطنين بالخارج الاطلاع عليها.