أخبار مصر | بعد تسجيل صفر.. 6 أسباب لانخفاض إصابات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تسجيل صفر.. 6 أسباب لانخفاض إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في شهر فبراير الماضي، تسجل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة الي عدم تسجيل أي حالات جديدة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأسباب تراجع الإصابات بفيروس كورونا في محافظات مصر:

1_ أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا بوزارة الصحة والسكان أن سبب تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يرجع الي الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والزحام منذ بداية انتشار الفيروس.

2- يرجح رئيس اللجنة العلمية أن سبب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا اليومية الي ضعف فيروس كورونا بمصر مقارنة بنوعه بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا أنا كل هذه افتراضات قيد البحث والدراسة وليست معلومة مؤكدة.

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3- أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المبادرات الرئاسية الصحية التي انطلقت في السنوات القليلة الماضية مثل القضاء على فيروس سي في مصر، هي أحدي الأسباب الرئيسية فتراجع الإصابات بفيروس كورونا، لكونها ساعدت علي فحص المواطنين وتقوية جهاز المناعة لديهم.

4- أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن وعي المواطن بخطورة الفيروس، ادي الي التزامه بارتداء الكمامات، التي تمنع انتشار الفيروس بنسبة كبيرة، وتقلل من حدة الإصابة به، وتجعل الإنسان إذا أصيب، يصاب بقدر بسيط من الفيروس بدون أعراض وأقل خطورة.

كما حرص المواطنين على عمل تباعد اجتماعي في جميع المناطق حتى في الجهات الحكومية، المراكز، والمقاهي شكل دور رئيسي في تقليل انتشار فيروس كورونا.

5- كشفت هالة زايد وزيرة الصحة، أن إصدار عدد من الإرشادات التوعوية وبروتوكولات التعامل مع الإصابة؛ ساهم في حماية الأفراد من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتقليل فرص تعرض المصاب للمواطنين الأصحاء.

6- أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الدولة بذلت جهود كبيرة في علاج المصابين بفيروس كورونا وتوفير كل الإمكانات الطبية والدوائية، كما تقوم بعمل تتبع وبائي بشكل اسبوعي للتعرف علي انخفاض الإصابات.