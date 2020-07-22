أخبار مصر | وزير الرياضة يلتقى بمجموعة من الكيانات الشبابية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلتقى بمجموعة من الكيانات الشبابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من شباب المحافظات وبعض أصحاب المبادرات الشبابية، وذلك بديوان عام الوزارة، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يعقدها الوزير بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية.

واستمع وزير الشباب والرياضة لمقترحات الشباب وآرائهم، وناقش التحديات والمعوقات التي تواجههم، مؤكدًا أن الشباب هم الترس الأهم في تنمية المجتمع.

كما اطلع الدكتور اشرف صبحي على المبادرات التي يرغب الشباب في تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت المبادرات الشبابية التى تم استعراضها خلال اللقاء مبادرات تنموية ومجتمعية وثقافية ومبادرات تتعلق بتنمية قدرات الشباب وسيتم تفعيلها فى العديد من قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بعدد من تلك المبادرات الهادفة التي ستسهم في تنشيط العمل الشبابي وتحفز الشباب على المسئولية المجتمعية.

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وأضاف أن تلك اللقاءات مستمرة وبشكل يومي مع العديد من الكيانات، والمنتديات الشبابية بما يسهم فى تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التى يتم تنفيذها من خلال الوزارة من واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة لعدد من الفعاليات الرياضية تحت شعار "رياضتك.. مناعتك" خلال الأيام المقبلة وذلك مع بدء عودة ممارسة الأنشطة الرياضية بعد توقفها بسبب الاجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف مبادرة "رياضتك.. مناعتك" رفع مستوى اللياقة البدنية لدي أفراد المجتمع المصري بشكل عام، والتي لها عظيم الأثر فى تحسين مستوى صحة الفرد وتقوية مناعته الصحية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم معالم الدولة الجديدة من بنية تحتية وانشائية موجودة في مختلف المحافظات المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "رياضتك.. مناعتك" تأتي ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية، لرفع مستوى اللياقة البدنية لدي المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الإهتمام بصحة المواطن المصري، ودائما ما نشاهد الرئيس خير نموذج بمشاركته في العديد من الماراثونات الرياضية في مختلف المناسبات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن "رياضتك.. مناعتك" تمكن الشباب وأفراد الأسرة المصرية من التعرف على مجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتي من بينها البنية التحتية وما تتضمنه من طرق وكباري على أعلى مستوى وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة.