أخبار مصر | برلماني: نجاح القوات المسلحة في سحق الخونة يؤكد قُرب نهايتهم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: نجاح القوات المسلحة في سحق الخونة يؤكد قُرب نهايتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن نجاح القوات المسلحة في سحق الخونة من المتطرفين والجماعات الإرهابية يؤكد أن الإرهابيين اقتربت نهايتهم وأنهم في الرمق الأخير بعد تصفية رؤوس وقيادات الخلايا الإرهابية والتكفيرية.

ووجه النائب في بيان صحفى، التحية والتقدير لأبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة على دورهم البطولي في مواجهة الإرهاب وإحباطهم للهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء.

وأكد "أباظة" في بيان، اليوم الأربعاء، أن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

وتقدم عضو مجلس النواب، بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسرة كل من الشهيدين، متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل ان يتغمدهما برحمته الواسعة ويسكنهما فسيح جناته، سائلًا الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

واضاف "الرفاعي" قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل (18) فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد (4) عربة منهم (3) عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد (2) من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وشدد الرفاعي على أن "القوات المصرية ستواصل تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريان هاجموا معسكرا للجيش بقرية رابعة ببئر العبد، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية. أضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عددًا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.