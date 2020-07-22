أخبار مصر | مصطفي الجندي: مصر لا تزال تتمسك بالحلول السلمية لسد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفي الجندي: مصر لا تزال تتمسك بالحلول السلمية لسد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، إن القيادة السياسية حريصة علي التوصل لحلول سليمة بشأن ازمة سد النهضة الإثيوبي.

وأشاد النائب، بتأكيد الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وأضاف "الجندي" في بيان، اليوم الأربعاء، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة هو واقع عاشته مصر على مدى الـ6 سنوات الماضية حرصا من القيادة السياسية المصرية علي التوصل لحلول ترضي كافة الأطراف دون السماح في التفريط بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل لأن هذه عقيدة راسخة في قلوب وعقول كل المصريين وأصبح العالم كله على وعى وإدراك كاملين بها.

وتابع رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا، أن هذه القضايا التي ركز عليها الرئيس السيسي أمام هذه القمة المصغرة تؤكد أن مصر لاتزال تتمسك بالحلول السلمية لأزمة سد النهضة، مطالبا من الجانب الإثيوبي أن يعي جيدا الأهمية الكبيرة من مصر في التمسك بالحوار والحلول لهذا الملف داخل البيت الإفريقي.

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وكان قد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس «رامافوزا» الجنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.