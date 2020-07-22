أخبار مصر | "تعليم النواب" تشيد بنجاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب" تشيد بنجاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة نجحت بكل أجهزتها في نجاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من محاولات إفشالها وإثارة قلق أوليا الأمور والطلاب إلا أن الدولة لم تستجب للشائعات ومحاولة إفساد العملية الامتحانية وتعكير صفو الطلاب.

وأضاف "بركات" في بيان، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الثانوية العامة تمت وسط أجواء استثنائية تماما عن كل عام، وذلك في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا، ومع ذلك قام أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وأكثر من ٤٠٠ ألف موظف ومراقب بأداء الامتحانات بنجاح برغم الشائعات والفيديوهات التى كانت تناشد المسئولين وتخوفهم بأن يرحموا الأولاد وأن يعتبروهم أولادهم.

وأوضح، أن محاولات إفشال امتحانات الثانوية العامة كانت بهدف تعطيل المسيرة التعليمية، والتشكيك في قدرات الدولة ووزارة التربية والتعليم في الحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين، مشيدا بعدم استجابة الوزارة بالأصوات المنادية بإلغاء الامتحانات لهذا العام، وضياع الفرصة على الطلاب في دخول الامتحانات في موعدها الطبيعي.

وأضاف عضو تعليم النواب، أنه بفضل التأمين الطبي واتباع كل الإرشادات والإجراءات الوقائية للطلاب والمشرفين على الامتحانات، وتواجد مجموعة من المنظمين أمام اللجان للحد من تكدس أولياء الأمور وتنظيم دخول الطلاب إلى لجانهم لأداء الامتحانات، كل ذلك ساهم في تقليل نسب خطورة الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، ولا بد من التوجه بالشكر لكل القائمين على منظومة التعليم وأولهم وزير التعليم دكتور طارق شوقي.