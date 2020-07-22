أخبار مصر | "تعليم النواب" تشيد بنجاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب" تشيد بنجاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة نجحت بكل أجهزتها في نجاح ماراثون امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من محاولات إفشالها وإثارة قلق أوليا الأمور والطلاب إلا أن الدولة لم تستجب للشائعات ومحاولة إفساد العملية الامتحانية وتعكير صفو الطلاب.
وأضاف "بركات" في بيان، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الثانوية العامة تمت وسط أجواء استثنائية تماما عن كل عام، وذلك في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا، ومع ذلك قام أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وأكثر من ٤٠٠ ألف موظف ومراقب بأداء الامتحانات بنجاح برغم الشائعات والفيديوهات التى كانت تناشد المسئولين وتخوفهم بأن يرحموا الأولاد وأن يعتبروهم أولادهم.
وأوضح، أن محاولات إفشال امتحانات الثانوية العامة كانت بهدف تعطيل المسيرة التعليمية، والتشكيك في قدرات الدولة ووزارة التربية والتعليم في الحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين، مشيدا بعدم استجابة الوزارة بالأصوات المنادية بإلغاء الامتحانات لهذا العام، وضياع الفرصة على الطلاب في دخول الامتحانات في موعدها الطبيعي.
وأضاف عضو تعليم النواب، أنه بفضل التأمين الطبي واتباع كل الإرشادات والإجراءات الوقائية للطلاب والمشرفين على الامتحانات، وتواجد مجموعة من المنظمين أمام اللجان للحد من تكدس أولياء الأمور وتنظيم دخول الطلاب إلى لجانهم لأداء الامتحانات، كل ذلك ساهم في تقليل نسب خطورة الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، ولا بد من التوجه بالشكر لكل القائمين على منظومة التعليم وأولهم وزير التعليم دكتور طارق شوقي.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".