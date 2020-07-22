مصر | قرار مهم من المحكمة بشأن فتاة التيك توك منار سامي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مهم من المحكمة بشأن فتاة التيك توك منار سامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة طنطا الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة فتاة التيك توك منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التيك توك"، والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 29 يوليو للحكم.

وتم عرض المتهمة منار سامي في وقت سابق على قاضي المعارضات رئيس محكمة كفر شكر، للنظر في أمر تجديد حبسها، حيث كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، أمر بحبس منار سامي "فتاة التيك توك" 15 يومًا، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة.

وكانت جلسة تجديد حبس المتهمة السابقة، شهدت مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة، بعد أن أصيبت بالإغماء بعد طلبها رؤية ابنتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص، مما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاولت الحراسة منعهم، ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها، وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.

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