مصر | قرار مهم من المحكمة بشأن فتاة التيك توك منار سامي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مهم من المحكمة بشأن فتاة التيك توك منار سامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة طنطا الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة فتاة التيك توك منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التيك توك"، والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 29 يوليو للحكم.
وتم عرض المتهمة منار سامي في وقت سابق على قاضي المعارضات رئيس محكمة كفر شكر، للنظر في أمر تجديد حبسها، حيث كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، أمر بحبس منار سامي "فتاة التيك توك" 15 يومًا، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة.
وكانت جلسة تجديد حبس المتهمة السابقة، شهدت مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة، بعد أن أصيبت بالإغماء بعد طلبها رؤية ابنتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص، مما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاولت الحراسة منعهم، ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها، وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.
مقتل شاب في مشاجرة بمنطقة صفط اللبن
ومن ناحية أخرى، قُتل شاب في مشاجرة بمنطقة صفط اللبن، التابعة لحي بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، أمس الأحد، ما أثار حفيظة أسرته، حيث أضرموا النيران في منزل الطرف الثاني.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع المعهد الديني الجديد بمنطقة صفط اللبن، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.
وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف مفتش مباحث غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة.
التحريات الأولية والمعاينة توصلت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سقط على إثرها شاب يدعى "سيد" قتيلا، ما آثار حفيظة أسرته وقرروا الانتقام حيث أشعلوا النيران في منزل الطرف التاني بنفس المنطقة.
فريق بحث شُكل من فرقة الغرب ومباحث قسم بولاق الدكرور، للاستماع إلى أقوال شهود العيان، وأسرة القتيل وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وتحديد وضبط الجناة.
كان قد تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، من شقة سكنية بشارع المعهد الديني، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ليعلق أحد جيران القتيل على الواقعة.. "ربنا يرحمه كان بيدافع عن أهل بيته".