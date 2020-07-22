مصر | أقوال مثيرة لـ سما المصري أمام المحكمة في قضية سب "ريهام سعيد"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أقوال مثيرة لـ سما المصري أمام المحكمة في قضية سب "ريهام سعيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات، الاستماع إلى دفاع المتهمه سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وطلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري، في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ببراءة موكلته من التهمة الموجه لها.

وقدم دفاع سما المصري للمحكمة ما يقرب من ٥٥ فيديو يحتوي على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عاملة فضلا عن موكلته.

واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الأدلة والمستندات المويدة بذلك.

وأنكرت سما المصري، التهم الموجهة لها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مستطردة: "محصلش ومسبتش ريهام أو أي حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دي عشان في خلاف بيني وبين ريهام قبل كده".

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وأوضح أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصري" في القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها سما المصري بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:

- قذفت عن طريق تليفون المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-سبت بطريق التليفون المجن عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".

-نشرت معلومات وأخبارا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.