شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لأهالى دمنهور .. 5 مشروعات صرف صحى بتكلفة 175 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ عدد 5 مشروعات صرف صحى بعدد 5 قرى فى مركز دمنهور بتكلفة 175 مليون جنية.
وشدد «آمنة» على ضرورة تضافر كافة الجهود لمتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة والإلتزام بمعدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لإنهائها وتحديد المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها.
وأضاف «آمنة» أن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي لتحسين البنية الأساسية وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال المهندس سامى عبد الستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن تلك المشروعات فى مركز دمنهور، عبارة عن مشروعات بقرى نديبة ودنشال والمخايض والمنشية الإبراهيمية وتتكون من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لأهالى دمنهور .. 5 مشروعات صرف صحى بتكلفة 175 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.