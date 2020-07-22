شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لأهالى دمنهور .. 5 مشروعات صرف صحى بتكلفة 175 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ عدد 5 مشروعات صرف صحى بعدد 5 قرى فى مركز دمنهور بتكلفة 175 مليون جنية.

وشدد «آمنة» على ضرورة تضافر كافة الجهود لمتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة والإلتزام بمعدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لإنهائها وتحديد المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها.

وأضاف «آمنة» أن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي لتحسين البنية الأساسية وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس سامى عبد الستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن تلك المشروعات فى مركز دمنهور، عبارة عن مشروعات بقرى نديبة ودنشال والمخايض والمنشية الإبراهيمية وتتكون من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع.