شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٢٤ حالة جديدة من فيروس كورونا في مستشفيي الحميات والواسطى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، عن تعافى ١٤ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الحميات، بقيادة الدكتور وليد عبده، وتعافي ١٠ حالات داخل مستشفى الواسطى المركزي بقيادة الدكتور كرم سعد، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، على المتابعة المستمرة وجهودهم المبذولة.