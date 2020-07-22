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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، خالد عبدالمجيد، مدير إدارة النظافة بالديوان العام، ومحمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، لاستلام عدد من المعدات الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة، والتي قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بتسليمها مؤخرًا لمحافظة الشرقية، وذلك لدعم منظومة النظافة بالمحافظة للمساهمة في تيسير ورفع المخلفات وتفعيل عملية التخلص الآمن منها.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المعدات التي تم تسليمها للمحافظة تضمنت 2 سيارة تريلا حمولة 52 مترا مكعبا، و1 لودر كبير ماركة دوزان، ليتم دعم المحطة الوسيطة بأرض الفدان بمركز منيا القمح بهم، والتي قامت الهيئة العربية للتصنيع بتطويرها مؤخرًا بتكلفة تبلغ 17 مليونا و650 ألف جنيه، لدعم البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظة، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والحد من تراكمها، ونقل المخلفات أولا بأول من المحطة الوسيطة بمنيا القمح إلى المدفن الصحي بالخطارة للتخلص الآمن منها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن هناك جهودا مكثفة للتخلص الآمن من المخلفات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ويتم متابعة سير العمل ووضع منظومة التخلص الآمن منها على مدار الساعة، حيث تم القيام بأكثر من زيارة ميدانية خلال الأسابيع الماضية للمحطة الوسيطة بأرض الفدان بمركز منيا القمح، لمتابعة جاهزيتها والبدء في العمل فور استلام المعدات. وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على العاملين في منظومة النظافة، باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء مهمات الوقاية والكمامات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

العربية للتصنيع ووزارة البيئة يدعمان محافظة الشرقية بمعدات لرفع كفاءة منظومة النظافة

العربية للتصنيع ووزارة البيئة يدعمان محافظة الشرقية بمعدات لرفع كفاءة منظومة النظافة

العربية للتصنيع ووزارة البيئة يدعمان محافظة الشرقية بمعدات لرفع كفاءة منظومة النظافة