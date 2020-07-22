شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة البيت تحتفي بمرور عشرين عامًا على صدورها بـ«عدد خاص» يوثق المشهد الإبداعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفت مجلة البيت، بعشرين عامًا على صدورها في الأول من يوليو عام 2000 من مؤسسة الأهرام، بعدد خاص يبرز عشرين عامًا من الإبداع في مصر والعالم، مستعرضة كل ما له علاقة بالعمارة والتصميم والتراث والحضارة والهوية المصرية، خاصة في السنوات الأخيرة.

وقالت سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير المجلة، إن العدد الخاص من المجلة لهذا الشهر يوثق المشهد الإبداعي وما شهده من تغيرات خلال العشرين عامًا الماضية في المجالات المختلفة في مصر والعالم وما شهده من محطات فارقة أثرت في المجالات الإبداعية من ضمنها تطورات مهمة في العمارة والفنون ودخول مفاهيم الاستدامة في مجالات إبداعية كثيرة.

وأضافت أن المجلة حاولت خلال السنوات الثلاث الماضية توسيع دورها، وأن تكون منصة يتجمع فيها المبدعين في المجالات المختلفة ومناقشة قضايا الصناعة والإبداع والحفاظ على الهوية والجودة والإتقان، إذ احتلت مفاهيم الجودة والإتقان مكانة كبيرة في مناقشة كل ما له علاقة بالصناعة المصرية وأي فكرة أو منتج مصري على مستوي عالمي وشجعت كل ما يحقق هذين الهدفين.

واستطردت «عز العرب» أن المجلة عبر تاريخها دعمت وناقشت قضايا الفن وكيفية دعمه بطرق مختلفة تضمن استمراره، وناقشت ما شهده التصميم المصري من تغيرات فكانت المنصة الوحيدة التي وثقت للتصميم المصري، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقا بالصناعة المصرية، وحتي بعد بزوغ منصات أخرى ظلت البيت هي الداعم الحقيقي لمجتمع المبدعين.

يصدر مع العدد إصدار خاص هو جريدة تصدر عن مجلة البيت، وهذا هو الإصدار الثاني لها، وقالت سوسن مراد، إن هذه الجريدة «تعتبر تجربة صحفية متفردة وهي جريدة تذكارية تتحدث عن مصر المبدعة في مجالات مختلفة».

ويضم الإصدار التذكاري موضوعات عن مبادرات مجلة البيت وكنوز العمارة المصرية في مدن مختلفة، وفي قلب الجريدة ريبورتاج عن النيل ومكانة النيل عند المصريين وتصورات المبدعين عن كيفية الحفاظ عليه واستغلال إطلالته بشكل يحقق الاستفادة.

وأضافت رئيس تحرير المجلة أن ما يضفي أهمية خاصة على هذا الموضوع هو كونه يناقش النيل من القاهرة إلى أسوان، واعتبرت الإصدار تجربة صحفية مختلفة حرصت فيها على تقديم شيء مختلف للناس لحيتفظوا به ويقتنوه للمستقبل، قائلة إن عام 2020 سيشهد أعداد متميزة.

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ويضم الإصدار مقالات لكتاب كبار منهم الأستاذ علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والسفيرة مشيرة خطاب، والكاتب عمر طاهر، وكتبوا جميعهم مجموعة من المقالات التي تربط المشهد الإبداعي بدور المجلة.

مجلة «البيت» تحتفل بمرور 20 عاما علي صدورها

مجلة «البيت» تحتفل بمرور 20 عاما علي صدورها

مجلة «البيت» تحتفل بمرور 20 عاما علي صدورها

مجلة «البيت» تحتفل بمرور 20 عاما علي صدورها

مجلة «البيت» تحتفل بمرور 20 عاما علي صدورها