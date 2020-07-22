شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة للحكم فى طعون 21 مستبعدًا من الترشح لـ«الشيوخ» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة برئاسة المستشار جابر خليل، جلسة نظر الطعون الإنتخابية التى تقدم بها 21 من المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية فى محافظة البحيرة للحكم.

وكانت هيئة المحكمة حجزت 16 طعنًا للحكم فى جلسة أمس الأول، كما حجزت 5 دعاوى أخرى لتقديم مستندات وهى الجلسة التى نظرتها قبل رفع الجلسة لصدور الأحكام فى 21 طعن انتخابى.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ فى البحيرة برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعدت 24 متقدمًا للترشح على المقاعد الفردية من بين 46 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، واعلنت خوض 22 متقدمًا الانتخابات على 7 مقاعد فردية فى دائرة المحافظة.

مجلس الشوري - صورة أرشيفية