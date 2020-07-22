شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الدخيلة» تحبط تهريب 26.5 مليون عبوة منشطات جنسية وتخسيس عبر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد السيد مبروك، بالتنسيق مع الإدارة العامة الوارد، برئاسة مجدي الشهاوي، والإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد عبدالله، الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية وأدوية التخسيس والمستلزمات الطبية والشيش الإلكترونية وقطع غيارها بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. وبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة بورود معلومات سرية مفادها قيام شركة (ه. ن. م) بمحاولة إدخال أصناف مخالفة محظور استيرادها ضمن مشمول الحاوية رقم MSDU7322499 الواردة من إحدى الدول الاجنبيه والصنف طبقا للبوليصة عبارة عن ألياف بوليستر.

تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة ضمت إدارات الفحص والمعاينة الثالثة والتعريفة ومأموري الحركة ومكافحة التهريب حيث تبين وجود 25 بالة ألياف صناعية فقط، مخبأ خلفها 885 كرتونة بها 18 مليونا و275 ألفا و274 قرص منشطات جنسية و22 كرتونة بها 31 ألفا و680 قطعة عسل جنسي و135 كرتونة بها 54 عبوة اسبراي جنسي و87 كرتونة بها مليون و86 ألفا و800 قرص أدوية تخسيس و670 كرتونة بها 7 ملايين و137 ألفا و600 قرص مكملات غذائية و150 كرتونة بها 10 آلاف وثمانون شيشة إلكترونية و202 كرتونة بها 19 مليونا و516 و420 قطعة غيار للشيش الإلكترونية و36 كرتونة بها 1950 جهاز قياس حرارة ( ترمومتر طبي) بالمخالفة للمستندات المقدمة. وقرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.