شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين.. ويؤكد الانتهاء منها أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، سوق التونسي الجديد وسوق مواد البناء المجاور له ومحطة المناولة الجديدة التي تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين. وقال محافظ القاهرة، إن سوق التونسي الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف متر مربع وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

وأوضح «عبدالعال»، أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق أغسطس المقبل، مؤكدًا على أن السوق يتكون من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 مترا مربعا إلى 50 مترا مربعا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا سيضمها سوق الخردة الذي سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويره.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه روعي في اختيار موقع السوق الجديد القرب من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الاجتماعي لقاطنيه، حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبًا عن الموقع القديم، كما أن السوق الجديد يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار «عبدالعال»، إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجي لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية. وتفقد محافظ القاهرة محطة المناولة الجديدة التي تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين، والتي سيتم فيها العمل بطريقة التفريغ المباشر للقمامة في المكابس لسهولة نقلها للمقالب.

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق الجديدة بالبساتين