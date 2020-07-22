شكرا لقرائتكم خبر عن «على أنغام أبطال بلدنا» .. الفريق الطبى بـ«عزل كفر الدوار» يودع 10 متعافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أنغام أغنية «أبطال بلدنا» للفنان محمد عدوية والفنانة جنات ودع الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى، برئاسة الدكتور ياسر زايد، ١٠ من المتعافين الجدد من فيروس كورونا المستجد بعد تحول نتائج المسحات الخاصة بهم إلى سلبية.

وعبر المتعافون عن عرفانهم لطواقم المستشفى وهم يرفعون أيديهم بالتحية على أغنام كلمات الأغنية التى تقول « تسلم الناس اللي صاحية شدة حيلها ليل نهار، واللي بيساعد بقلبه دول متعدش كُتار، دول جنود مصر، دول عشانك سهرانين.. دول ملائكة رحمة لينا، بيراعونا باهتمام.. اللي بيطبطب علينا، واللي بيخفف آلام، ياللي بقى ليكم في قلوبنا حب أكتر واحترام، انتوا بتضحوا بسببنا.. هما دول ابطال بلدنا، رحمة لينا ولولادنا».

ونشرت صفحة مديرية الصحة بالبحيرة مقطع فيديو يظهر الإحتفال وقد اصطف الطاقم الطبى بالمستشفى فى صفين على الجانبين وخرج المتعافون وهم يرفعون أيديهم بالتحية والدعاء للأطباء والعاملين، وشوهدت بوابة من البالونات وعلم مصر أثناء حفل الوداع.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، نحن نؤدى واجبنا تجاه المرضى، وجميع العاملين فى المستشفى يقومون بدورهم فى خدمة المرضى باعتباره واجب وطنى وأخلاقى وإنسانى.

وقال «جمال إبراهيم» أحد المتعافين، « أحمد الله على الشفاء وأنى فلت من كيس حفظ الموتى، شكرًا للجيش الأبيض، شكرًا سهركم وتضحياتكم».

https://www.facebook.com/277966095713841/posts/1628759177301186/

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا

خروج متعافين من مستشفى كفر الدوار العام على أنغام أغنية أبطال بلدنا