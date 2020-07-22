شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض بالمقر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المقر الجديد للمعهد الفني للتمريض التابع للجامعة والذي افتتحه اليوم واطمأن السعيد على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق السعيد في الجولة الدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض والدكتور عبدالقادر عبدالكريم رئيس لجنة تنظيم الفراغات والأماكن بالجامعة وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير مبني الإدارة الطبية والعيادات التخصصية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما تفقد السعيد مقر الصيدلية والمقر الجديد لمركز الطبع والنشروقال رئيس جامعة بنها أنه يجري حاليا أعمال تطوير شاملة للمبنى وبحث احتياجات كل جهة على حدة حتي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.

يذكر أن أعمال الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض بالجامعة قد بدأت بالمقر الجديد ومن المقرر ان تنتهى يوم ٩ أغسطس المقبل.