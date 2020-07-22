شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بكفاءة الجيش في إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرية في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبدفي سيناء، يوم أمس الثلاثاء ٣٠ ذو القعدة ١٤٤١ هـ الموافق 21 يوليو 2020 م، والذي أسفر عن استشهاد شخصين من الجيش المصري وأربعة مصابين وقتل 18 عنصراً إرهابياً .

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معرباً عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقدم رئيس البرلمان العربي خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرلمان وحكومة وشعب مصر في شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.