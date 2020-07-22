شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بكفاءة الجيش في إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرية في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبدفي سيناء، يوم أمس الثلاثاء ٣٠ ذو القعدة ١٤٤١ هـ الموافق 21 يوليو 2020 م، والذي أسفر عن استشهاد شخصين من الجيش المصري وأربعة مصابين وقتل 18 عنصراً إرهابياً .
وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.
وأكد رئيس البرلمان العربي إن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معرباً عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وقدم رئيس البرلمان العربي خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرلمان وحكومة وشعب مصر في شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يشيد بكفاءة الجيش في إحباط هجوم بئر العبد الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.