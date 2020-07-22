شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عامًا من الإهمال.. بدء تطوير الشاطئ العام رقم 4 بطول 700 متر بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر بدء العمل لتطوير الشاطئ العام رقم ٤ بمدينة الغردقة بعد ١٥ عاما من الإهمال وتوقف عمليات التطوير، ليكون متنفساً للأهالي والزائرين، حيث سيتم تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راق يليق بأبناء المحافظة والزائرين من جميع المحافظات.

أكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه تم التوجيه أن يكون رسوم دخول الشاطئ لأبناء المحافظة بأسعار رمزية، حيث تبلغ مساحة الشاطئ 50 ألف متر مربع، وتشمل أعمال التطوير إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار، ومنطقة انتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطئ.

وأضح البيان أن مشروع التطوير يشمل أيضاً تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 أمتار وبطول 700 متر، ليكون مناسباً لحركة المشاه ومتنفساً أيضاً لأبناء المدينة. كانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرا عن الإهمال بالشاطئ وتوقف عمليات التطوير وخلو شاطئ الكورنيش من أي شمسية تستظل بها من الشمس أو كرسي تجلس عليه أو كافتيريا تقدم لك مشروبا أو دورة مياه تقضي فيها حاجتك، أو دش تزيل به آثار مياه البحر المالحة من على جسدك، فالشاطئ يمتد بطول نحو 400 مترا حيث الصخور الضخمة على الشاطئ التي تعيق تهذيبه ولتجعله سهلا في النزول للمياه حيث تعد منطقة شاطئ الكورنيش بمدينة الغردقة من أفضل المناطق التي تستطيع أن تري منها البحر الأحمر بمياهه الزرقاء الصافية، إلا أنه غير مجهز لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة أو الزائرين له، ولن تجد أمامك سوى الجلوس على صخور الشاطئ أو افتراش الأرض.

ومن بين 10 شواطئ عامة تابعة لمدينة الغردقة لم يتبق من هذه الشواطئ إلا هذا الشاطئ الذي نجا من مزادات التأجير للقطاع الخاص، حيث يفتقد هذا الشاطئ العام الذي لا يحمل سوي لافتة شاطئ عام ومدخل ضخم من أي خدمات مثل عمال إنقاذ مدربين أو شماسي وكراسي أو دورات مياه والشواطئ غير معدة للنزول للسباحة، والأمر يقتصر فقط على لافتة تشير إلى أن هذا المكان شاطئ عام.

كما رصدت «المصري اليوم» خلو هذا الشاطئ من أي خدمات ووجود 3 مبان مهجورة بالشاطئ وبقايا لملعب خماسي، كما تم اهدار نحو 500 الف جنيه في انشائها بالشاطي ولم يتم استكمال هذه المباني منذ ١٥ عاما ويقوم الزائرون بفرش البطاطين للجلوس امام الشاطئ.

الزائرون للشاطئ طالبوا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر باستكمال منشآت هذا الشاطئ وتهذيبه وتطويره وتزويده بالخدمات وإعداده للاستخدام، حيث يعد من أجمل الشواطئ العامة وأكبرها، وهو الشاطئ الوحيد الذي يمكن لأهالي الغردقة والزائرين الدخول له بعد تأجير باقي الشواطئ العامة في المزادات العلنية.

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تطوير الشاطئ العام رقم ٤ بالغردقة

تطوير الشاطئ العام رقم ٤ بالغردقة