شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.. رفع أكثر من 9 آلاف عينة مياه شهريًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، يقوم قطاع المعامل والجودة بالشركة برفع أكثر من 9000 عينة مياه شهريا من المحطات والشبكات بجميع قرى ونجوع المحافظة وتحليل العينات كيماويا وبكتريولوجيا، حيث يتم رفع عدد 4795 عينة من المحطات السطحية وعدد 1495 عينة من شبكات المياه وعدد 809 عينات من المحطات النقالي، هذا بالإضافة إلى رفع وتحليل 1377 عينة من العمليات الجوفية، وذلك للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية. وأضاف "الشهاوى" أنه يتم تنفيذ جميع خطط الغسيل لجميع الشبكات وتنفيذ خطط الغسيل لجميع الخزانات الارضية لجميع المحطات في الأفرع التابعة للشركة وكذلك رفع عينات بعد إتمام عمليات الغسيل والتعقيم للتأكد من مطابقة العينات للمعايير القياسية.

وأشار إلى أن الشركة فعلت العديد من الارقام للتواصل مع المواطنين لاستقبال وحل الشكاوى، حيث يمكن للعميل التواصل من خلال التليفون الأرضى ١٢٥ أو الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦او الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧، هذا بالإضافة إلى صفحة الشركة على الفيس بوك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والتى يمكن متابعتها من خلال الرابط التالى https://www.facebook.com/menia.water/.