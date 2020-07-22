شكرا لقرائتكم خبر عن خالفت ضوابط التشغيل.. غلق 9 مقاهي ومحال في حملة مكبرة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملات متابعة التي شنها موظفوا الاخياء بالتنسيق مع الشركة فحص تراخيص المحال، والالتزام بنسب الإشغال المقررة بما لا يزيد على 25%، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة، وارتداء الكمامات، وغيرها.

وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاهي، و3 محال بمنطقتي باكوس وحجر النواتية بحي شرق الإسكندرية، ومطعم ومحلين بمنطقتي الرصافة ومحرم بك بحي وسط.

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحي يشن حملات على مدار اليوم، لمتابعة مدى تطبيق المقاهي والمطاعم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».