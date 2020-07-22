شكرا لقرائتكم خبر عن حبس طالب امتحن بدلا من أخيه في الثانوية العامة.. والمتهم: مكنتش اعرف إنه غلط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر المستشار محمد العطوي، مدير نيابة أبوكبير بمحافظة الشرقية، بحبس «مصباح ع» 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في محرر رسمي بأدائه أحد امتحانات الثانوية العامة بدلا من شقيقه ويدعى «عبدالمجيد ع». وكان أحد مشرفي لجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بأبوكبير قد فوجئ أثناء تحققه من هوية الطلاب الممتحنين بلجنة امتحان مادة علم النفس، بوجود أحد الأشخاص يختلف شكله عن الصورة الحقيقية للطالب المفترض أداؤه الامتحان، وعلى الفور تم ضبطه وتحرير محضر، حيث اعترف مرتبكا بأنه طالب في الصف الثاني الثانوي وبقيامه بدخول اللجنة بدلا من شقيقه الغائب، وأقر أنه لم يكن يعلم بأن ما بدر منه مخالفة، لافتًا أنه جاوب على 10 أسئلة من الموجودة ضمن ورقة الامتحان لعلم النفس. وتم تحويل المحضر لنيابة أبوكبير التي تولت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عوض، رئيس نيابة أبوكبير، تحت إشراف المستشار أحمد خفاجة، المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حبس طالب امتحن بدلا من أخيه في الثانوية العامة.. والمتهم: مكنتش اعرف إنه غلط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.