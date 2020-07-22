شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «رأس غارب» يطالبون وزير التعليم بفتح فصول لدراسة تخصص طاقة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بفتح فصول جديدة لخريجي الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر تخصص طاقة كهرباء الرياح بمدرسة الصنايع بنين، وذلك لتخريج عمالة فنية مدربة للعمل بمحطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المنتشرة داخل حدود المدينة.

وقال أنور كرار، أحد أهالي رأس غارب، إن «البحر الأحمر تعد من أكبر محافظات مصر في إقامة مزارع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث توجد بها استثمارات محلية وعربية ودولية وتحتاج هذة المزارع والمحطات للعمالة الفنية المدربة، وأن فتح فصول بمدرسة الثانوية الصناعية قسم طاقة جديدة ومتجددة والتعليم الفنى في مجال (طاقة الرياح) نظرا للتوسعات الحالية في مشروعات طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء في رأس غارب أدى إلى قيام صناعات ومهن جديدة ومتميزة تحتاج إلى أيدى عاملة مدربة ومتخصصة لقيام هذه الصناعات».

وأكد المهندس عمرو حمادي، من أهالي رأس غارب، أن «الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل من خلال إضافة أقسام جديدة داخل المدارس الصناعية وذلك لتوفير الأيدي العاملة والمدربة لهذا التخصص الجديد الذي تسعي الدولة للتوسع فيه».

وأضاف: «وفتح هذا الفصل لطاقة الرياح بمدرسة الصنايع برأس غارب بسبب وجود مقومات النجاح لهذا القسم من خلال عدد من محطات طاقة الرياح وهى محطة طاقة الرياح برأس غارب بطاقة تصل 250 ميجاوات ومحطة طاقة الرياح زعفرانة بطاقة تصل 540 ميجاوات ومحطة طاقة رياح جبل الزيت بطاقة تصل 580 ميجاوات، ويتم الاستفادة من الناحية العملية عن طريق الاستعانة بمهندسي الشركات بعد التنسيق مع الشركات من خلال المشاركة المجتمعية».