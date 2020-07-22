شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» ونظيره الأردني يناقشان الإجراءات الاحترازية لاستئناف الحركة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار الخميس، أنه في ضوء حرصه على التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول العربية والأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر، أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيًا مع مجد شويكة، وزيرة السياحة والآثار الأردنية، اليوم الأربعاء، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وخلال الاتصال استعرض الوزيران الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتبعها البلدان منذ استئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع، كما تم مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به العالم وتداعيات أزمة فيروس كورونا على كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة. من جانبه، أكد د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر.

وأشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية على عمق العلاقات بين مصر والأردن، حيث إنها علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون في المجال السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل على المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال السياحة. تجدر الإشارة إلى أن د. خالد العناني اجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من وزراء السياحة خلال الفترة الماضية بحث خلالها التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية الوافدة الهيا ومن بينهم وزراء سياحة أفارقة وعرب ومن ألمانيا، إسبانيا، اليونان، ألبانيا، قبرص، بيلاروسيا.