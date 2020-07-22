شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط تاجرى مخدرات بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأربعاء، القبض على 2 من تجار المزاج في المنيا، افادت التحريات انهما تخصصا في الاتجار في الهيروين وعثر بحوزتهما على 2 كييلو هيروين، وتولت النيابة التحقيق.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 2 من العناصر الإجرامية»عاطلَين«تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام تم ضبطهما، حال إستقلالهما إحدى السيارت بالطريق الصحراوى الشرقى وبحوزتهما 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (300) ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.