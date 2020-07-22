شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان: رقابة صارمة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائيه في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق استعدادا لقرب عيد الاضحى المبارك كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام العيد والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب في الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين

كما طالب المحافظ بضرورة الالتزام من جميع المسئولين بمختلف مواقعهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمرار في التصدى بكل حسم لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى، وحتمية فرض سيطرة وسيادة القانون وإعادة النظر في سياسات وآليات التعامل للحد من هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين

وأعلن «الهجان» رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ووقف الإجازات لجميع المسئولين بالجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة، مع تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة