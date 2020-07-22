شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تجهيز 3 مجازر حكومية للذبح مجاناً أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية ونقيب الأطباء البيطريين، أن المديرية استعدت لاستقبال الذبائح أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم السماح بالذبح للمواطنين بالمجان طوال أيام التشريق الثلاثة بدون دفع أي رسوم حكومية.

وأضاف «عبدالرسول» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – إنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل 3 مجازر آلية لاستقبال الذبائح بمختلف أنواعها (أبقار وضأن وماعز وإبل)، وهي المجزر الآلي للحوم بزاوية عبدالقادر في العامرية، ومجزر أبوقير، ومجزر السلام بأم زغيو.

وشدد على محلات الجزارة بضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية، والكشف عليها بواسطة أطباء بيطريين متخصصين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وعدم الذبح خارجها حتى لا يتم تطبيق قرار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رقم 511 لسنة 2020 والخاص بمنع الذبح في الشوارع.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تتولى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

وأوضح «ابو العطا»، أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح، تتمثل في غلق المحل لمدة ستين يوما ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرين ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.

وأكد أن المديرية وضعت خطة نوبتجية خلال أيام العيد، ووضع خطة لأقسام احتياجات المجازر والتفتيش على اللحوم، والحفظ والتبريد، موضحا أن الاستعدادات التي تجري بالمجازر تتمثل في العمل على صيانة خطوط الصرف، وصيانة خط طرد السبلة بالمجازر، وصيانة الأختام، وصيانة الآلات والمعدات، مشيرا إلى أنه سيتم انتداب عددا من الأطباء البيطريين حتى انتهاء أيام العيد، على أن يعودوا إلى أماكن عملهم الأصلية بعدها، كما جرى زيادة عدد زجاجات المادة السرية المستخدمة في ختم اللحوم، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

Advertisements