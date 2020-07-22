شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: محور الفردوس ضمن أعمال التطوير بالمحافظة.. وبعيد تمامًا عن الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة القاهرة بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه في إطار استكمال وتطوير منظومة شبكات الطرق بالعاصمة ضمن أعمال التطوير إنشاء محور الفردوس، وأنه يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس مارًا بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعًا علويًا فوق كوبري امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

وذكر البيان، أنه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس عارى تماماً من الصحة والمقابر التي يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي مقابر ومباني حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.

وأوضح البيان، أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط، ولم يتم هدم أي آثر تاريخي وأنه سيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معماري للحفاظ على المقابر بالمنطقة.

وأهابت محافظة القاهرة في البيان بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما تم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، وأن الدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخي من الآثار الإسلامية والقبطية والتراث لما يمثله من قيمة تاريخية.

مشروع محور الفردوس

مشروع محور الفردوس

مشروع محور الفردوس

مشروع محور الفردوس