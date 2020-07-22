شكرا لقرائتكم خبر عن «التمويل الدولية» تطلق برنامجًا لتحسين فرص عمل المرأة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، عن إطلاقها برنامجًا استشاريًا جديدًا لتحسين فرص عمل المرأة في مصر، لمساعدة شركات القطاع الخاص على الاستفادة من إمكانات المرأة غير المستغلة مما يحفز بدوره النمو الاقتصادي. ويزداد هذا الأمر أهمية الآن، حيث ذكر المجلس القومي للمرأة أن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل تهديدًا خطيرًا لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشاركة الفعالة للمرأة في كافة مناحي الحياة العملية أصبحت أمرًا بالغ الأهمية ولم تعد مجرد شعارات، موضحة أن كافة الأطراف المعنية (القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وأيضًا مؤسسات التمويل الدولية) تعمل معًا لتحقيق التقدم المطلوب في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين، لاسيما وأن لتحقيق هذا التقدم انعكاسه الملموس على الناتج المحلي الإجمالي للدول بالإضافة إلى دفع أهداف التنمية المستدامة.

وعبرت المشاط، عن فخرها بأن مصر تعتبر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منصة تعمل على تعميق أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن «خلق الفرص الاقتصادية للمرأة في مصر يمثل أولوية إستراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية. وقد بدأت الشركات الخاصة في إدراك إمكانات قوى العمل من النساء للتغلب على نقص المهارات وتحفيز النمو الاقتصادي. فترتيبات العمل عن بعد الأكثر مرونة وملائمة للأسرة تفيد الشركات وتدعم موظفيها من النساء والرجال على حد سواء».