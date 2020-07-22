خلال حملة نوعية.. شرطة التموين تضبط 225 قضية تلاعب في أسعار السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 225 قضية بإجمالي مضبوطات (17400) عبوة سجائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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