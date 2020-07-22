محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت شرطة التموين، المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القاهرة) (لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه 56 ألف لتر " سولار – بنزين 92 ،95 " للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قُدرت بقيمة مالية 409 ألف جنيهاً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مدير "بنزينة" جمع 56 ألف لتر بنزين لبيعها في السوق السوداء بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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