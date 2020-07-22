ضبط مدير مخبز استولى على 64 ألف جنيه من أموال دعم الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لتصرفه في (11,750 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82 %) قام المذكور بالتصرف ببيعها بالسوق السوداء، قُدرت بمبلغ مالي 64 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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